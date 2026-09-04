"Укрзалізниця" бачить можливості збільшити зерновий коридор через Молдову понад 4,5 млн тонн на рік

АТ "Укрзалізниця" вважає реалістичною оцінку потенційної пропускної спроможності експорту зерна залізницею через територію Молдови на рівні 4,5 млн тонн на рік, озвучену колишнім керівником Молдовських залізниць Олегом Тофілатовим, а також вбачає можливості ще більшого нарощення обсягів перевезень цим напрямком.

Згідно з відповіддю "Укрзалізниці" на запит агентства "Інтерфакс-Україна", для збільшення відповідних перевезень необхідно наростити переробні спроможності прикордонних станцій, оптимізувати контрольні процедури, усунути технологічні обмеження на прикордонних переходах та вдосконалити організацію руху поїздів.

"Реалізація зазначених заходів дозволить ефективніше використати наявний потенціал коридору та забезпечити стабільність перевезень у разі зростання попиту на цей маршрут", – додали в "Укрзалізниці".

Щодо тарифів, то у компанії наголошують, що за сьогоднішніх умов "Укрзалізниця" не має можливості впровадження додаткових знижок у внутрішніх тарифах через ризики погіршення фінансового стану та виконання основної функції – перевезення вантажів.

Водночас у компанії зазначили, що спільно із залізничними адміністраціями інших країн, портовими операторами та бізнесом напрацьовують рішення для підтримки експорту аграрної продукції, а також забезпечення логістичних ланцюгів в умовах повномасштабного вторгнення.

Як повідомили в "Укрзалізниці", з кінця липня цього року щотижня проходять наради за участю перевізників Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини, операторів терміналів і вантажовласників, де обговорюються послаблення інфраструктурних та технологічних обмежень на прикордонних переходах, а також збільшення пропускної та переробної спроможності.

Серед іншого, вантажовласники отримують актуальну інформацію щодо альтернативних маршрутів перевезень, доступних перевантажувальних комплексів, пунктів перестановки вагонів, а також логістичних можливостей із використанням західних прикордонних переходів чи портів Дунайського регіону.

"АТ "Укрзалізниця" продовжує постійний моніторинг ситуації та у взаємодії з усіма учасниками ринку вживає заходів для максимально ефективного використання наявних транспортних можливостей, підтримки експорту продукції українських агровиробників та збереження стійкості зовнішньоторговельної логістики України", – йдеться у відповіді на запит.

Як повідомлялось, Україна домовилася з Молдовою про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів до кінця 2026 року. Новий режим діє з 10 серпня.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький зазначав, що потужність залізничного маршруту через Молдову для експорту української аграрної продукції становить 500-800 тис. тонн.