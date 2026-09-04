Корецький доручив підготувати урядовий пакет рішень щодо підтримки ВПО

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький дав доручення міністерствам невідкладно підготувати урядовий пакет рішень щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і детальний фінансовий розрахунок для його реалізації.

"Дав доручення міністерствам невідкладно підготувати урядовий пакет рішень і детальний фінансовий розрахунок для його реалізації. Узгодити його з народними депутатами, щоб уряд і парламент діяли в цьому питанні синхронно", – написав Корецький в телеграм-каналі за підсумками наради з народними депутатами щодо посилення підтримки ВПО.

За його словам, за підсумками наради буде систематизовано всі дані по місцях тимчасового проживання, яких налічується 78 тис.

"Маємо оперативно отримати повне і чітке розуміння – скільки місць реально доступні і чи дійсно вони придатні для проживання родин, зокрема і маломобільних людей. Окремо обговорили питання "єдиного житлового вікна". Людина має один раз звернутися до держави й отримати вичерпний перелік доступних для неї рішень – від приватної оренди до соціального орендного житла чи компенсації за зруйноване житло. Без повторного проходження одних і тих самих процедур для кожної програми", – написав прем’єр.