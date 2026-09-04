Збільшення частини тривог веде к трансформації комерційних відносин орендарів та ТРЦ – директор UTG

Збільшення частини тривог веде к трансформації комерційних відносин орендарів та керуючих компаній ТРЦ, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" директор компанії UTG Євгенія Локтіонова.

Безпековий фактор стає критичним для функціонування ТРЦ, вже є випадки, коли орендарі аргументують розірвання орендного договору відсутністю укриттів. Наприклад, TUTO VZUTO повідомив про закриття свого єдиного оффлайн магазину (в ТРЦ Lavina, останній день роботи 30 вересня).

"Чіткого тренду на масове юридичне розірвання договорів саме з цієї причини немає, але є глибока трансформація комерційних відносин та міграція орендарів. Замість гучних розірвань договорів, ритейлери використовують інші інструменти – знижки, перехід на відсоток з обороту чи "тиха міграція" у ТРЦ з укриттями", – повідомила Локтіонова.

Наприклад, орендарі у ТРЦ без підземних паркінгів або власних сертифікованих укриттів вимагають від девелоперів значних знижок. Стандартом ринку стало врахування годин простою: орендна плата за час, коли ТРЦ був зачинений через тривогу, або взагалі не нараховується, або розраховується за спеціальним зниженим коефіцієнтом.

Посилився тренд переходу на відсоток від обороту. Орендарі переписують договори, мінімізуючи фіксовану ставку (Slightly Fix) та переходячи на відсоток від фактичного товарообігу. Якщо через тривоги магазин не заробляє – орендодавець також отримує мінімум.

Частина орендарів обирають "тихий вихід" – не передчасне розірвання, а відмову від пролонгації.

"Коли строк дії договору добігає кінця, ритейлери (особливо великі мережі одягу, електроніки, які дуже залежать від стабільного трафіку) просто не продовжують його, якщо об’єкт безпеково непривабливий, і переїжджають до конкурентів із підземними рівнями", – пояснила експертка.

Як повідомляв UTG, серпень 2026 року встановив антирекорд за часткою робочого часу ТЦ, протягом якого лунали повітряні тривоги, – 21,8%. У Києві, де зосереджена левова частка великих ТРЦ, у липні частка робочого часу під час тривог становила 3,3%, у серпні – 11,6%. Рекордним виявився день 27 серпня, коли у Києві частка тривог сягала 68,0% часу роботи ТЦ, що є критично високим показником для більшості торговельних операторів.