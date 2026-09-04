Мережа "Сільпо" відкрила оновлений супермаркет у Обухові

Мережа "Сільпо" у п’ятницю відкрила оновлений супермаркет у Обухові (Київська обл.), повідомила пресслужба мережі.

Магазин по вул. Київській, 107 площею 1034 кв. м оформлено у стилі оригамі – японського мистецтва складання фігур із паперу.

"Саме в Обухові працює один із найбільших паперових комбінатів країни, тож вибір теми невипадковий, а японське мистецтво тут гармонійно поєднали з легендами міста", – пояснили у компанії.

Там додали, що біля входу є паперова інсталяція, яка нагадує Змієві вали, що за легендою оточували ці землі у давні часи, на стінах розташовані схеми орігамі тощо.

ТОВ "Сільпо-Фуд", що розвиває мережу "Сільпо", створено на початку серпня 2016 року. Станом на червень 2026 року в мережі працювало 312 супермаркетів.

За даними YouControl, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ). Кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Виручка "Сільпо-Фуд" за підсумками 2025 року збільшилася на 13,97% порівняно з 2024 роком – до 106,013 млрд грн, чистий прибуток становив 1,205 млрд грн проти 154,1 млн грн за аналогічний період попереднього року.

Входить до торгово-промислової групи Fozzy Group, яка має більш ніж 825 торгових точок по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин E-ZOO.