Імпорт дизпального переорієнтовується на західний кордон зі збереженням стабільності постачань – А-95

В Україну у серпні 2026 року було імпортовано 588 тис. тонн дизельного пального, що на 10% менше, ніж за аналогічний період торік, однак з початку року імпорт збільшився на 7% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року – до 4,2 млн тонн, повідомила консалтингова група "А-95".

"Головною тенденцією серпня стала переорієнтація на імпорт через західний кордон і відповідно зниження завантаженості південного напрямку: якщо у серпні минулого року імпорт з півдня становив 50%, то цього року – 33%", – зазначили в "А-95".

При цьому західний напрямок забезпечив 67% проти 50% минулого року.

"Причини цієї переорієнтації комплексні. По-перше, через війну в Ірані котирування на північному заході Європи стали значно нижчими за середземноморські. По-друге, на півдні зросли воєнні ризики, а з ними – фрахти й вторинна логістика", – пояснив директор "А-95" Сергій Куюн.

Серед країн-постачальників продовжує домінувати Польща, яка збільшила експорт в Україну на 42% порівняно з серпнем минулого року – до 259 тис. тонн. З Литви зростання становить 10% (76,1 тис. тонн).

Своєю чергою, за вісім місяців 2026 року імпорт з Польщі зріс на 51% – до 1,8 млн тонн, з Литви на 38% – до 497 тис. тонн.

Як зазначили в "А-95", додатковому нарощуванню імпорту з Польщі сприяло, зокрема, відкриття групою ОККО у червні стабільного каналу постачання через термінал у Гдині завдяки угоді з державною компанією PERN.

Своєю чергою країни-постачальники з півдня суттєво втратили обсяги: імпорт з Румунії скоротився на 28% – до 121 тис. тонн, Греції – на 58% (49 тис. тонн), Туреччини – на 49% (18 тис. тонн).

Серед корпоративних постачальників найбільшим залишається польський концерн ORLEN S.A., який за січень-серпень 2026 року сумарно відвантажив з НПЗ у Польщі й Литві 1,2 млн тонн дизпального, що на 45% більше, ніж за відповідний період 2025 року і на 65% – ніж за січень-серпень 2024-го.

Своєю чергою, у серпні лідером серед імпортерів дизпального була група ОККО – майже 89 тис. тонн (+47% до серпня-2025). Друге місце посіла "Укрнафта" – майже 77 тис. тонн (зростання за рік у 2,4 раза). Третя сходинка за "АТ Енерго Трейд" (55,6 тис. тонн, -44%), четверта – за UPG (55,4 тис. тонн, +3%). П’ятірку замкнула WOG – 40,3 тис. тонн (+46%).

Динамічним зростанням обсягів позначилась, зокрема, Західна паливно-енергетична компанія (ЗПЕК), обсяги якої зросли у 2,2 раза – до 39 тис. тонн.

"Головним викликом для паливного ринку залишається війна, яка змушує постійно адаптуватись до нових умов. Напружена ситуація на початку місяця була вирішена, зокрема, завдяки збільшенню кількості імпортерів автонормами, які завжди є індикатором нестачі постачань", – пояснив Куюн.

В "А-95" зазначили, що осінній період також обіцяє бути напруженим через посилення російських атак і ринкової турбулентності, викликаної війною в Ірані.