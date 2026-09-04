Бюджетна ситуація найгірша з 2022р., дефіцит зовнішнього фінансування України у 2027р. $32,6 млрд – глава Мінфіну

Базова щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько $50 млрд, попередньо непокрита потреба на 2027 рік оцінюється у $32,6 млрд, заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю Euronews.

"У нас не було такої ситуації з 2022 року; ми справді страждали від нестачі ліквідності. Зараз ми надто наближаємося до того ж сценарію, що й у 2022 році", – зазначив міністр.

Він попередив, що країні, можливо, доведеться скоротити невійськові витрати, якщо вона не зможе забезпечити фінансування від своїх союзників, і закликав європейських міністрів "мислити нестандартно", оскільки Київ зіткнеться з черговою зимою ескалації з боку Росії.

"Ми вже бачимо деякі проблеми з ліквідністю, і ми передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті… Це означає, що нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов’язані з війною, через брак ліквідності. Будуть наслідки ", – сказав Марченко.

Глава Мінфіну додав, що вплив може відчуватися на місцевому рівні, особливо коли йдеться про будівництво укриттів та інфраструктури.

Щодо непокритого дефіциту фінансування на 2027 рік, то він уточнив, що зараз ведеться робота над новим бюджетом, виходячи з припущення, що війна триватиме наступного року, й ця оцінка приблизно співпадає з оцінкою Міжнародного валютного фонду, місія якого цього тижня відвідує Київ.

"Війна дуже швидко загострилася. Ми самі це усвідомлюємо. Це зовсім інша реальність порівняно з минулим місяцем, з нещодавніми атаками на нашу логістику. Ми очікуємо дуже важкої зими. Ескалація означає, що ми повинні знайти засоби, щоб пережити її", – констатував Марченко.

Він закликав європейських міністрів творчо подумати про рішення та розглянути новий український план використання приблизно $300 млрд заморожених російських активів, який був відхилений ЄС у грудні минулого року на користь рішення про спільне фінансування кредиту у розмірі EUR90 млрд.

Український міністр привітав ініціативу групи країн ЄС на чолі зі Швецією, які минулого тижня запропонували відновити цей план використання російських заморожених активів.

За словами Марченко, новий український план передбачає зміну відповідальності за активи, що наразі зберігаються у Бельгії, та запроваджує "абсолютно нові елементи" для зменшення юридичних ризиків для бельгійського уряду та Euroclear, яка володіє цими активами: одним із можливих підходів може стати перенесення функції зберігання активів із бельгійської юрисдикції на рівень Європейського Союзу.

"Ми хочемо обговорити це. План створює нові умови, коли відповідальність Бельгії за судові суперечки з Росією не лежить на Бельгії, а є спільною відповідальністю 27 країн", – пояснив глава Мінфіну.

Це дозволить розподілити відповідальність між усіма державами-членами ЄС і зменшити ризики для окремих країн. Це має стати спільною відповідальністю всього Європейського Союзу.