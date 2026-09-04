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Економіка

Мережа "АТБ" спростувала чутки про вихід з Херсона

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Мережа "АТБ" спростувала чутки про вихід з Херсона

Мережа "АТБ" спростувала чутки, які почали активно ширитися останніми днями, про нібито повне припинення роботи в Херсоні.

"АТБ не йде з Херсона. Магазини мережі, які мають можливість працювати та забезпечувати належний рівень безпеки для покупців і співробітників, продовжують свою роботу. Просимо мешканців міста не довіряти маніпулятивним та неперевіреним повідомленням і орієнтуватися виключно на інформацію з офіційних джерел компанії", - повідомили у фейсбук "АТБ-Маркет".

Згідно з уточненням, закриття окремих магазинів у місті пов’язане виключно з безпековою ситуацією. Йдеться про торговельні об’єкти, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, були зруйновані або зазнали суттєвих пошкоджень, що унеможливлює їхню подальшу повноцінну та безпечну роботу.

Товарообіг торговельної мережі "АТБ" (ТОВ "АТБ-Макет") за підсумками 2025 року виріс на 18% порівняно з попереднім роком і становив 294,2 млрд грн (з ПДВ і акцизним податком), повідомила пресслужба компанії.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, кінцевими бенефіціарами ТОВ "АТБ-Маркет" є Євгеній Єрмаков, Віктор та Ірина Карачун та Геннадій Буткевич.

#херсон #атб
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