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Економіка

Удар дрона пошкодив зерновий термінал американської компанії ADM в Одесі

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Удар дрона пошкодив зерновий термінал американської компанії ADM в Одесі

Внаслідок удару дрона 31 серпня було пошкоджено зерновий термінал американської аграрної компанії Archer Daniels Midland (ADM) у морському порту Одеси, повідомила компанія агентству Reuters.

За даними ADM, компанія наразі оцінює ситуацію та визначає подальші кроки. Працівники, які перебували на об’єкті, не постраждали.

Archer Daniels Midland (ADM) – американська агропромислова корпорація зі штаб-квартирою у Чикаго, яка працює у 200 країнах. Спеціалізується на виробництві харчових інгредієнтів, кормів для тварин, біопалива, а також на переробці, зберіганні та логістиці сільськогосподарської продукції. У її виробничому портфелі - зернові, олійні культури, борошно, крохмалі, рослинні жири та логістичні послуги через підрозділ ADM Logistics. В Україні корпорація представлена ТОВ "АДМ Юкрейн".

#adm #термінал #одеса #атака_рф
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