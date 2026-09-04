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Економіка

Кабмін призначив очільника Запорізької ОВА Федорова головою Держагентства відновлення

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Кабмін призначив очільника Запорізької ОВА Федорова головою Держагентства відновлення
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Кабінет міністрів України призначив очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

У зв’язку з цим погоджено звільнення Федорова з посади голови Запорізької ОВА.

Зокрема, з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України звільнено Сергія Сухомлина.

Також звільнено Миколу Бойка з посади першого заступника голови Держагентства відновлення.

#держагентство_відновлення #іван_федоров
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