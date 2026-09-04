Ferreхpo залучило $100 млн у капітал та поновлює лістинг на LSE, половину дав власник "Кернел" Веревський

Гірничорудна компанія Ferrexpo з основними активами в Україні повідомила про розміщення та підписку на нові акції по ціні 16,5 пенса за штуку, що на 42,3% дешевше за останню ціну акції на Лондонській фондовій біржі 30 квітня цього року, на загальну суму приблизно $100 млн, половину з яких дав власник агрохолдингу "Кернел" Андрій Веревський та ще 40% – Fevamotinico S.a.r.l. Костянтина Жеваго, яка є найбільшим власником самої Ferrexpo із часткою близько 49,3%.

"Сьогоднішнє оголошення також дозволяє відновити торгівлю акціями групи на Лондонській фондовій біржі. Наш лондонський лістинг (...) з 2007 року залишається важливою частиною нашої постійної відданості високим стандартам корпоративного управління, прозорості та підзвітності, водночас надаючи інвесторам захист та впевненість, яких очікують від міжнародної публічної компанії", – зазначив у біржовому повідомлені у п’ятницю тимчасовий CEO Ferrexpo Лучіо Дженовезе.

Згідно з ним, нові акції становлять приблизно 73,1% від існуючих акцій компанії до залучення коштів.

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