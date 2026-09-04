Уряд схвалив створення ІП "Хорватський Гостинець" у Львівській та "Бессарабський АгроТех Парк" в Одеській областях

Кабінет міністрів України включив у Реєстр індустріальних парків індустріальний парк (ІП) "Хорватський Гостинець" (Миколаїв Стрийського р-ну Львівської обл.) площею 32,34 га та "Бессарабський АгроТех Парк" (Арциз Одеської обл.) площею 23 га, повідомило Міністерство економіки та довкілля.

Згідно з повідомленням на сайті міністерства, ініціатором створення парку у Львівській області є Миколаївська міська рада. За попередніми оцінками, у розвиток "Хорватського Гостинця" планується залучити 913 млн грн від ініціатора, приватних інвесторів та керуючої компанії

На території парку планується створити близько 1500 нових робочих місць.

Серед основних напрямів – виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів, неметалевих мінеральних виробів, машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва, будівельних матеріалів, а також розвиток машинобудування та альтернативної енергетики.

Ініціатором створення ІП "Бессарабський АгроТех Парк" в Арцизі, де планується створення орієнтовно 1 тис. робочих місць, виступила міська рада. Для облаштування планується залучити 884 млн грн від ініціатора, приватних інвесторів та керуючої компанії.

Основними напрямами стануть виробництво харчових продуктів, зокрема переробка та консервування картоплі, фруктів і овочів, виробництво олії та тваринних жирів, інші напрями харчової промисловості та альтернативна енергетика.

"Два парки – дві галузі, які нам реально потрібні: машинобудування і переробка сільгосппродукції. Не сировина, а готовий продукт", – цитується в повідомленні заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Мінекономіки нагадує, що керуюча компанія "Бессарабського АгроТех Парку" може претендувати на державне стимулювання у формі безповоротної фінансової допомоги обсягом до 150 млн грн на облаштування інфраструктури.

На сьогодні в Україні зареєстровано 125 індустріальних парків парки у майже всіх регіонах.

Як повідомлялось, станом на кінець 2025 року в індустріальних парках збудовано чи будувались 37 промислових підприємств. Обсяг залучених інвестицій в індустріальні парки перевищує 45 млрд грн.