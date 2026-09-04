Понад 3,5 тис. га агроземель розмінували в серпні в рамках програми "Гуманітарне розмінування"

Оператори протимінної діяльності в серпні розмінували понад 3,5 тис. га земель сільськогосподарського призначення в межах бюджетної програми "Гуманітарне розмінування", виконавши п’ять угод та отримавши за роботу 251,2 млн грн при середній вартості 70,5 тис. грн за гектар, повідомило Міністерство економіки та довкілля України.

За даними відомства, наразі тривають роботи за 42 договорами на ділянках площею близько 8,63 тис. га, тоді як загалом вже виконано 105 договорів, що дозволило повернути у використання майже 20 тис. га сільгоспземель загальною вартістю 1,217 млрд грн.

Зокрема, у серпні сапери оператора "Гуманітарна безпека" завершили розмінування села Гракове на Харківщині, кошти на яке було зібрано через платформу UNITED24. Також уряд ухвалив рішення про створення системи "Донорська платформа" для відстеження міжнародними партнерами проєктів у сфері розмінування, а 25 ветеранів та членів їхніх родин пройшли навчання за спеціальністю "Сапер" у межах проєкту ПРООН.

В міністерстві нагадали, що бюджетна програма "Гуманітарне розмінування" фінансується за рахунок інструменту фінансової підтримки від ЄС Ukraine Facility.