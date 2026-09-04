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Економіка

НБУ оштрафував iPay на 16,5 млн грн

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НБУ оштрафував iPay на 16,5 млн грн
Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) оштрафував інтернет-платформу для здійснення грошових переказів та онлайн-платежів iPay (ТОВ "УПР") на 16,51 млн грн за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, повідомив регулятор.

Зазначається, що порушення, виявлені за результатами безвиїзного нагляду, стосувалися, зокрема, неналежного контролю за якістю та достатністю інформації, яка супроводжує платіжні операції.

Компанія має сплатити штраф протягом п’яти робочих днів із дня доведення до її відома рішення комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ.

Крім того, регулятор виніс iPay письмове застереження за порушення вимог до системи управління та авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг.

Усунути виявлені порушення та вжити заходів для недопущення їх надалі компанія має протягом не більш як 30 календарних днів із дати отримання рішення.

Відповідні рішення комітет ухвалив 2 вересня.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року НБУ вже штрафував iPay на 16,6 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема недоліки в оцінці ризиків, внутрішньому контролі, роботі з клієнтськими даними та звітності. Водночас компанія отримала письмове застереження за помилки у звітності та веденні документації.

#штраф #ipay #нбу
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