Бессент звинуватив Україну у зростанні світових цін на енергоносії через удари по нафтовій інфраструктурі РФ – ЗМІ

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав атаки України на російську нафтову інфраструктуру однією з причин глобального енергетичного шоку та зростання цін на енергоносії, повідомляє The New York Times.

"Зараз ми переживаємо енергетичний шок через війну в Україні, бо Україна вирішила підірвати російські енергетичні активи та переробку продуктів, що створює тиск на зростання цін на глобальному рівні", – заявив Бессент.

За даними The New York Times, Бессент зробив цю заяву після двох днів зустрічей у Північній Кароліні з міністрами фінансів з усього світу. Він назвав українські удари по російській нафтовій інфраструктурі однією з причин глобального енергетичного шоку, спричиненого, за його словами, головним чином війною США з Іраном.

Видання зазначає, що заяви Бессента пролунали після запрошення США міністра фінансів РФ Антона Силуанова на зустріч країн "G20", що викликало невдоволення деяких союзників України.

Бессент також захищав свою двосторонню зустріч із Силуановим, заявивши про необхідність взаємодії для врегулювання війни РФ проти України.

Водночас, як зазначає американське видання, критика Бессентом військової тактики України викликала негативну реакцію серед деяких українців.