Київрада підтримала рішення про докапіталізацію "Київміськбуду" на 3 млрд грн

Київська міська рада на засіданні 3 вересня 67 голосами "за" підтримала проєкт рішення "Про стабілізацію фінансового стану Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд" шляхом збільшення статутного капіталу", повідомила пресслужба компанії.

Документ передбачає надання згоди на збільшення статутного капіталу компанії шляхом додаткової емісії акцій на суму до 3 млрд грн із збереженням частки територіальної громади міста Києва, якій належить 99,87% акцій холдингу. Розрахунок суми здійснено відповідно до Фінансового плану підприємства на 2026-2028 роки.

"Сьогодні зроблено вагомий крок на підтримку "Київміськбуду" та подано чіткий сигнал інвесторам: громада та місто – на їхньому боці. Попередня докапіталізація дозволила нам відновити роботи на 11 майданчиках, і цього року ми готуємо до введення в експлуатацію шість житлових комплексів разом із мережами. Залучення додаткових коштів забезпечить безперервність будівельних процесів у 2027-2028 роках та дасть змогу компанії виконати головне зобов’язання – добудувати всі об’єкти та передати ключі людям, зокрема, військовослужбовцям і ветеранам війни", – зазначив т. в. о. голови правління ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Юрій Тихонович.

За словами Тихоновича, після внесення відповідних коштів до міського бюджету на 2027 рік для придбання акцій додаткової емісії "Київміськбуд" отримає ефективний фінансовий інструмент для забезпечення стабільної діяльності протягом 2027-2028 років.

Наразі до будівельного портфеля "Київміськбуду" входить 24 житлові комплекси на різних стадіях готовності, включаючи об’єкти, прийняті на добудову від корпорації "Укрбуд" на виконання розпорядження Кабміну №772-р.

Юрій Тихонович також додав, що рішення про другу докапіталізацію "Київміськбуду" не лише знизить соціальну напругу серед тисяч родин інвесторів та відновить довіру до ринку первинної нерухомості, а й матиме потужний мультиплікативний ефект для всієї економіки столиці.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об’єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До її складу входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, а також шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Київрада 31 жовтня 2024 року проголосувала за докапіталізацію "Київміськбуду" на суму 2,56 млрд грн через випуск і викуп додаткових акцій. 23 червня 2025 року акціонери компанії підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових простих іменних акцій. Цю докапіталізацію компанія отримала у грудні 2025 року. Єдиним учасником розміщення акцій виступила територіальна громада Києва.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, є Київська міськрада.