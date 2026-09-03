АМКУ дозволив фонду "Кінгстон" придбати столичний БЦ "Іллінський" Буряка

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл АТ "ЗНВКІФ "Кінгстон" на набуття контролю над ТОВ "БЦ на Іллінській" Дмитра Буряка.

Згідно із повідомленням на сайті відомства, відповідний дозвіл надано у четвер.

За даними аналітичної системи YouControl, кінцевим бенефіціаром АТ "ЗНВКІФ "Кінгстон" (Київ) вказано Олега Висоцького, який обіймав посаду голови Держспоживстандарту у 2006 році.

Власником ТОВ "БЦ на Іллінській" (Київ) зазначено ТОВ "Концерн Європа" (100%), кінцевим бенефіціаром – бізнесмена Дмитра Буряка.

Бізнес-центр "Іллінський" входить до портфелю групи компаній DeVision, раду директорів якої очолював Буряк. За даними на сайті БЦ, його загальна площа становить 44,2 тис. кв. м, площа офісів – 37,1 тис. кв. м. Підземний паркінг вміщує 154 машиномісць.

DeVision також реалізує ЖК Seven у Дарницькому районі столиці спільно з партнером Stolitsa Group. Крім того, Буряк володіє компанією-замовником будівництва ЖК "Іллінський" на вул.Набережно-Хрещатицькій, 21 у Подільському районі Києва.

Як повідомлялося, ТОВ "Комфорт Мол" Олега Висоцького в серпні 2026 року отримав дозвіл АМКУ на придбання єдиного майнового комплексу у ТОВ "Оста Плюс" Олександра і Сергія Буряків.