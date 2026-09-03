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Економіка

АМКУ дозволив фонду "Кінгстон" придбати столичний БЦ "Іллінський" Буряка

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл АТ "ЗНВКІФ "Кінгстон" на набуття контролю над ТОВ "БЦ на Іллінській" Дмитра Буряка.

Згідно із повідомленням на сайті відомства, відповідний дозвіл надано у четвер.

За даними аналітичної системи YouControl, кінцевим бенефіціаром АТ "ЗНВКІФ "Кінгстон" (Київ) вказано Олега Висоцького, який обіймав посаду голови Держспоживстандарту у 2006 році.

Власником ТОВ "БЦ на Іллінській" (Київ) зазначено ТОВ "Концерн Європа" (100%), кінцевим бенефіціаром – бізнесмена Дмитра Буряка.

Бізнес-центр "Іллінський" входить до портфелю групи компаній DeVision, раду директорів якої очолював Буряк. За даними на сайті БЦ, його загальна площа становить 44,2 тис. кв. м, площа офісів – 37,1 тис. кв. м. Підземний паркінг вміщує 154 машиномісць.

DeVision також реалізує ЖК Seven у Дарницькому районі столиці спільно з партнером Stolitsa Group. Крім того, Буряк володіє компанією-замовником будівництва ЖК "Іллінський" на вул.Набережно-Хрещатицькій, 21 у Подільському районі Києва.

Як повідомлялося, ТОВ "Комфорт Мол" Олега Висоцького в серпні 2026 року отримав дозвіл АМКУ на придбання єдиного майнового комплексу у ТОВ "Оста Плюс" Олександра і Сергія Буряків.

#амку #бц_іллінський #кінгстон
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