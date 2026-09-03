ЄС надав EUR30 млн гранту для проєктів теплопостачання українських громад

Європейська комісія надала EUR30 млн гранту в межах Ukraine Facility для фінансування проєктів відновлення та модернізації систем теплопостачання українських громад, повідомив Ощадбанк у четвер.

Зазначається, що грант доповнить EUR200 млн фінансування, яке Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав у 2025 році через три державні банки для проєктів у сфері муніципального теплопостачання, енергоефективності та відновлюваної енергетики: по EUR50 млн Укргазбанку та Ощадбанку і EUR100 млн Укрексімбанку.

До угод про грантове фінансування ЄС уже приєдналися Укргазбанк та Ощадбанк, приєднання Укрексімбанку очікується найближчим часом.

Кошти можуть спрямовуватися, зокрема: на відновлення та модернізацію теплових мереж; розвиток децентралізованої генерації; будівництво малих тепло- та електростанцій; встановлення сонячних панелей із системами накопичення енергії; теплових насосів і термальних акумуляторів; а також підвищення енергоефективності громадських будівель.

"Цей грант допоможе муніципалітетам забезпечити надійне теплопостачання для домогосподарств і базових служб, а також підвищить їхню стійкість всупереч постійним викликам", – зазначив віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер.

Подавати заявки на фінансування через Укргазбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк зможуть муніципалітети, громади, місцеві підприємства та органи влади по всій Україні.

Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон повідомив, що для проєктів теплопостачання грантова складова може покривати до 50% прийнятних витрат. За його словами, станом на 1 серпня 2026 року частка Ощадбанку на ринку кредитування муніципалітетів перевищувала 64%.

ЄІБ працює в Україні з 2007 року. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році банк посилив свою фінансову підтримку, щоб допомогти зміцнити стійкість країни та відновити її інфраструктуру. Відтоді ЄІБ надав Україні EUR4,5 млрд фінансування.