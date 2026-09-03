РФ уночі атакувала видобувні активи "Нафтогазу"

РФ уночі атакувала видобувні активи групи "Нафтогаз" з нанесенням суттєвих пошкоджень, повідомила компанія в четвер.

"Уночі під ударом опинилися одразу кілька виробничих підприємств "Укрнафти". Зафіксовано численні влучання, виникли пожежі", – зазначили у групі.

Працівники під час удару перебували в укриттях. Постраждалих немає.

Пошкоджене обладнання зупинено. Фахівці оцінюють наслідки атаки.

Як повідомлялося, 31 серпня РФ атакувала Одеську ТЕЦ групи "Нафтогаз" ракетами та дронами з пошкодженням частини основного та допоміжного обладнання.