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Економіка

РФ уночі атакувала видобувні активи "Нафтогазу"

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РФ уночі атакувала видобувні активи "Нафтогазу"
Фото: t.me/NaftogazUA

РФ уночі атакувала видобувні активи групи "Нафтогаз" з нанесенням суттєвих пошкоджень, повідомила компанія в четвер.

"Уночі під ударом опинилися одразу кілька виробничих підприємств "Укрнафти". Зафіксовано численні влучання, виникли пожежі", – зазначили у групі.

Працівники під час удару перебували в укриттях. Постраждалих немає.

Пошкоджене обладнання зупинено. Фахівці оцінюють наслідки атаки.

Як повідомлялося, 31 серпня РФ атакувала Одеську ТЕЦ групи "Нафтогаз" ракетами та дронами з пошкодженням частини основного та допоміжного обладнання.

#атака_рф #нафтогаз
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