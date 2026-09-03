ЄБА запускає Автомобільний комітет для захисту інтересів легального бізнеса

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) оголосила офіційний запуск Автомобільного комітету – індустріальної платформи, яка об’єднує провідних гравців ринку для захисту інтересів легального бізнесу та формування прозорих умов розвитку автомобільної галузі в Україні.

Згідно із повідомленням ЄБА, мета об’єднання – створення рівних і зрозумілих правил гри на ринку, а також налагодження ефективного діалогу з державними органами.

Комітет консолідує зусилля офіційних імпортерів, дилерів, виробників, а також представників фінансової сфери, включаючи кредитні, лізингові та страхові компанії.

До складу комітету вже увійшли компанії "Авто Інтернешнл", "АВІС Україна", "ВІП РЕНТ", "АВТ Баварія Україна", "Віннер Груп Україна", "Віннер Лізинг", "ВіДі Груп", "ВУСО", "Порше Україна", "Прайд Мотор", "Тойота Україна", "УЛФ-Фінанс".

Головою комітету обрано голову правління "Віннер Груп Україна" Петра Рондяка.

Серед пріоритетних напрямків роботи: сприяння детінізації ринку та підтримка прозорих методів ведення бізнесу; підтримка доброчесної конкуренції; гармонізація українського нормативно-правового поля з європейськими стандартами; спрощення адміністрування бізнес-процесів для автомобільних компаній.

Як повідомлялось, офіційні оператори ринку вважають основними проблемами авторинку постійне зростання частки вживаних автомобілів, перебування основної частини цього ринку У "тіні" задля мінімізації сплати податків. Зокрема, 2025 року при скороченні населення на 25%, обсяг продажів автомобілів зріс на 15% – до 1,2 млн од., тобто на 1 тис. осіб припало 40 автомобілів (на 60% більше), однак вживані авто витіснили нові і досягли частки 93% (успішного для авторинку 2008 року їх частка становила 38,5%).