Київрада розгляне питання докапіталізації "Київміськбуду" на 3 млрд грн – Кличко

Київська міська рада включила до порядку денного питання збільшення статутного капіталу ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" на 3 млрд грн для добудови незавершених житлових будинків, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Мають розглянути депутати і питання про збільшення статутного капіталу Холдингової Компанії "Київміськбуд" на 3 млрд грн. Щоб компанія могла повноцінно добудувати більшість об’єктів незавершеного будівництва", – анонсував Кличко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, після прийняття Київрадою рішення та внесення до бюджету Києва на 2027 рік відповідних коштів для придбання акцій додаткової емісії холдингу "Київміськбуд" отримає фінансування для продовження основної діяльності протягом 2027-2028 рр., завершення будівельних робіт на об’єктах, введення їх в експлуатацію разом із зовнішніми інженерними мережами.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об’єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До її складу входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, а також шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Київрада 31 жовтня 2024 року проголосувала за докапіталізацію "Київміськбуду" на суму 2,56 млрд грн через випуск і викуп додаткових акцій. 23 червня 2025 року акціонери компанії підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових простих іменних акцій. Цю докапіталізацію компанія отримала у грудні 2025 року. Єдиним учасником розміщення акцій виступила територіальна громада Києва.

Після докапіталізації "Київміськбуд" відновив будівельні роботи на 11 об’єктах. У 2026 році компанія планує ввести в експлуатацію шість житлових комплексів разом із зовнішніми інженерними мережами. Аналогічні обсяги введення житла заплановані й на 2027 рік.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада.