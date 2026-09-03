Збитки OKWINE та Wine Hunters після двох руйнувань складів перевищили 600 млн грн

Збитки OKWINE та Wine Hunters після двох руйнувань складів склали понад 600 млн грн, повідомила компанія у соцмережах.

"Станом на зараз ми ще не можемо оцінити всі збитки – знищений товар і витрати на перебудову логістики. Але вже точно можемо сказати: збитки перевищують 600 000 000 грн", – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що команда зосереджена не лише на фінансових питаннях, а й на тому, щоб усі маркети мережі, HoReCa та ритейл-партнери отримували поставки вчасно, без затримок.

Як повідомлялося, руйнування складів OKWINE та Wine Hunters у наслідок російських ударів сталося 2 липня та у ніч на 2 вересня.