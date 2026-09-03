Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Німеччина надасть додаткові EUR250 млн до Фонду підтримки енергетики України

1 хв читати
Додати як джерело
Німеччина надасть додаткові EUR250 млн до Фонду підтримки енергетики України

Німеччина виділяє додаткові EUR250 млн внеску до Фонду підтримки енергетики України, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Дякую уряду Німеччини й особисто Федеральній міністерці економіки та енергетики Катеріні Райхе. Ця підтримка має надзвичайно важливе значення для посилення стійкості української енергетики напередодні зими", – написав він у Телеграм у четвер.

Німеччина є найбільшим донором Фонду і разом із оголошеним 3 вересня внеском загальний внесок ФРН становитиме EUR807 млн.

Загалом донори вже зробили внески до Фонду на понад EUR2,4 млрд.

Однак, як зазначив Шмигаль, в умовах постійних російських атак потреби українських енергокомпаній залишаються значними.

"Маємо залучити до Фонду додатково EUR561,5 млн. Розраховуємо на подальшу підтримку партнерів", – доповнив він.

#німеччина #фонд_підтримки_енергетики
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Найбільше складської інфраструктури постраждало на Київщині та Дніпропетровщині – міністр агрополітики

Найбільше складської інфраструктури постраждало на Київщині та Дніпропетровщині – міністр агрополітики

Найбільше складської інфраструктури внаслідок російських атак постраждало у Київській та Дніпропетровській областях, повідомив міністр аграрної політ…

Читати
Мудра просила додатково розглянути кандидатуру Гладишенка до наглядової ради Сенс Банку – директор рекрутингової компанії

Мудра просила додатково розглянути кандидатуру Гладишенка до наглядової ради Сенс Банку – директор рекрутингової компанії

Ірина Мудра просила додатково розглянути кандидатуру Миколи Гладишенка до наглядової ради Сенс Банку після того, як він не потрапив до первинного шор…

Читати