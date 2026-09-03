Німеччина надасть додаткові EUR250 млн до Фонду підтримки енергетики України

Німеччина виділяє додаткові EUR250 млн внеску до Фонду підтримки енергетики України, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Дякую уряду Німеччини й особисто Федеральній міністерці економіки та енергетики Катеріні Райхе. Ця підтримка має надзвичайно важливе значення для посилення стійкості української енергетики напередодні зими", – написав він у Телеграм у четвер.

Німеччина є найбільшим донором Фонду і разом із оголошеним 3 вересня внеском загальний внесок ФРН становитиме EUR807 млн.

Загалом донори вже зробили внески до Фонду на понад EUR2,4 млрд.

Однак, як зазначив Шмигаль, в умовах постійних російських атак потреби українських енергокомпаній залишаються значними.

"Маємо залучити до Фонду додатково EUR561,5 млн. Розраховуємо на подальшу підтримку партнерів", – доповнив він.