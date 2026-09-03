Питання експорту газу Україною на сьогодні не актуальне – голова комітету ВР

Питання експорту газу неактуальне для України, і відкривати його зарано, вважає голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко.

"Я не думаю, що питання експорту газу станом на зараз актуальне для України, тим більше перед опалювальним сезоном. Найголовніше – наповнення сховищ", – сказав Бондаренко в коментарі "Енергореформі" у кулуарах Mining Day від Європейської бізнес-асоціації у Києві у четвер.

"Враховуючи всі виклики, які стоять перед газовою галуззю, думаю, зарано відкривати", – зазначив Бондаренко.

Як повідомлялося, на кінець серпня Україна накопичила 14,6 млрд куб. м газу, і як прокоментував перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, це необхідний обсяг для базового сценарію проходження ОЗП.

Про можливість відкриття експорту газу на ринку говорять кілька місяців, зазначаючи, що це сприяло б залученню додаткових коштів від його продажу в Україну та активізації видобутку.