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Економіка

Фонд відбудови до кінця року може профінансувати перші три проєкти - заступник міністра

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Фонд відбудови до кінця року може профінансувати перші три проєкти - заступник міністра

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови до кінця року може профінансувати перші три проєкти, повідомив заступник міністра економіки та довкілля Єгор Перелигін.

"Ми намагаємося прискорити цей процес і до кінця року вийти на перші проєкти, які будуть профінансовані Фондом. Це можуть бути проєкти в енергетиці, надрокористуванні і ще в дуже цікавих галузях" – сказав він під час Mining Day від Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) у Києві в четвер.

"Обіцяли до кінця року щонайменше три проєкти (профінансовані Фондом відбудови – ЕР) і йдемо за планом, щоб виконати цю обіцянку", – зазначив Перелигін.

Він уточнив, що на сьогодні до Фонду надійшло приблизно 300 проєктів, орієнтовно 60% з яких - в енергетиці. Втім, за його словами, багато проєктів "сирі", тобто їх підготовку було проведено неналежним чином.

"Проєкти з надрокористування потребують ретельного вивчення, це не відбувається за місяць-два", – додав Перелигін, уточнивши, що потрібно приблизно 11 місяців на те, щоб проєкти дійшли до фінансування.

За його словами, було залучено "багато сил зі світового ринку", аби прискорити процеси підготовки та опрацювання проєктів.

#фонд_відбудови #проєкти #перелигін
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