City One Development відкриває продаж фінальних будинків "Новопечерських липок" у Києві

Інвестиційно-девелоперська компанія City One Development офіційно відкрила продаж квартир у проєктних будинках №7 і №8 восьмої черги кварталу "Новопечерські Липки", повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що це фінальні будинки, тож після їхнього завершення житлова забудова "Новопечерських Липок" буде повністю сформована. У будинках №7 і №8 запроєктовано 366 квартир, передбачено дворівневий підземний паркінг на 288 паркомісць та підземне укриття.

"Реалізація масштабних житлових кварталів – це стратегія, розрахована на роки. Такі проєкти потребують довгострокового бачення, системних інвестицій і, головне, безумовного виконання взятих на себе зобов’язань. За час повномасштабної війни ми ввели в експлуатацію понад 91,8 тис. кв. м нерухомості сьомої черги та продовжуємо будівництво восьмої, у складі якої розпочинаємо продаж квартир в останніх житлових будинках", – зазначив президент City One Development Валерій Кодецький, слова якого наведено в релізі.

Він підкреслив, що продаж відкрито на етапі активного будівництва. На майданчику вже завершено підготовчі роботи, триває розробка котловану, влаштування пальового фундаменту та ростверку шпунтового огородження.

"Це частина нашої політики відповідального девелопменту – покупець має бачити не лише концепцію, а й фактичний хід будівництва. Цього принципу ми послідовно дотримуємося в усіх наших проєктах", - каже Кодецький.

Вартість квартир на старті продажу становить від $2700 за кв. м за курсом НБУ. Пропонуються різноманітні планування від одно- до 7-кімнатних квартир, а також є дворівневі квартири. Покупцям від забудовника пропонується серед іншого програма на виплат на строк до трьох років із першим внеском від 10%.

Завершення будівництва заплановане на четвертий квартал 2030 року.

"Новопечерські Липки" за майже 20 років розвитку стали найбільшим житловим кварталом центральної частини Києва. За цей час на території площею 25 га уже введено в експлуатацію 26 житлових будинків, працюють дві школи, дитячий садок, спортивні та медичні центри, а також понад 150 об’єктів комерційної та сервісної інфраструктури.

Будинки №7 і №8 продовжать сформовану концепцію кварталу, у якій житлова забудова поєднується з повноцінною міською інфраструктурою. Однією з ключових особливостей фінальної черги стане масштабний громадський простір із парковою зоною та системою пішохідних мостів. Вони інтегрують нову забудову в наявну структуру кварталу та поєднають шосту й восьму черги.

Паралельно в межах восьмої черги триває будівництво будинків №5, №6 і №9, які вже перебувають на високій стадії готовності. Також у межах черги будується сучасний освітній центр для дітей, який доповнить соціальну інфраструктуру кварталу.

City One Development – інвестиційно-девелоперська компанія з понад 15-річним досвідом, яка спеціалізується на створенні, реалізації та управлінні масштабними житловими комплексами, а також активно інвестує в розвиток української промисловості. У портфелі City One Development понад 1 млн 240 тис. кв. м реалізованих об’єктів та 500 тис. кв. м на стадії будівництва.

Серед житлових проєктів компанії у столиці - "Новопечерські Липки", "Бульвар Фонтанів", "Святобор Park Resort" та The Light, серед промислових - два заводи з виробництва флоат-скла: в ІП "Місто Скла" у м.Березань (Київська обл.) та ІП "Галіція" у м.Калуш (Івано-Франківська обл.).