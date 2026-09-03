Потреби робити додаткові запаси продуктів через удари по складах немає – міністр агрополітики

Підстав для збільшення домашніх запасів продуктів харчування через російські удари по складській інфраструктурі наразі немає, оскільки довгострокового дефіциту продовольства в Україні не очікується, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу в четвер.

"Чогось нового щодо того, що треба мати в умовах війни, (немає, тут) нічого не змінилося (…) Треба мати мінімальний запас (…) Передумов мати більше, ніж місячний запас, немає", – зазначив Висоцький.

За словами міністра, наразі немає загроз постачанню продовольства, як це було у 2022 році, хоча через перебудову логістики можливі певні затримки із доставкою продукції.

Він додав, що базовий запас продуктів на місячне споживання, який рекомендується мати в умовах війни, залишається актуальним, а його склад залежить від потреб конкретної людини або сім’ї.

Водночас Висоцький зазначив, що перебудова логістики через пошкодження складської інфраструктури може призвести до зростання вартості продуктів харчування приблизно на 2,5% по Україні. За його словами, це загальна макроекономічна оцінка по всіх продовольчих позиціях, хоча вартість окремих товарів може змінюватися по-різному.

За словами міністра, якщо не враховувати зернові та олійні культури, 70-80% продовольства споживається в Україні, тоді як 20-30% експортується. Для зернових та олійних співвідношення протилежне: 25% припадає на внутрішнє споживання і 75% – на експорт.

Україна поміж іншим експортує крупи, заморожену продукцію, цукор, олію, молочну та м’ясну продукцію, яйця, а також фрукти, зокрема виноград та яблука. Овочі борщового набору здебільшого орієнтовані на внутрішній ринок, їх експорт є незначним.

Суттєво імпортозалежною залишається лише рибна продукція: частка імпорту в її споживанні перевищує 80%. Водночас, за словами Висоцького, довгострокового дефіциту імпортної продукції наразі не передбачається, оскільки логістика через пункти перетину кордону працює, а імпорт може здійснюватися безпосередньо до точок реалізації.