Збитки від знищення складів мають розподілятися за індивідуальним підходом – міністр агрополітики

Збитки від знищення складської інфраструктури внаслідок російських атак мають розподілятися між виробниками та ритейлерами за індивідуальним і справедливим підходом, вважає міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Має бути індивідуальний, справедливий підхід до розподілу збитків. Це не може бути лінійна модель. Це не може бути 100%, не може бути 50% на 50%, тому що в різних видах продуктів різна частка собівартості та прибутковості, яка закладалася на кожному з ланцюгів постачання", – сказав він на брифінгу в четвер.

За словами Висоцького, питання розподілу збитків має вирішуватися з урахуванням конкретного постачальника, продуктової мережі, сегмента продукції та способу логістики, зокрема етапу, на якому передається продукція. Він зазначив, що також необхідно враховувати частку прибутковості та маржу кожного виду продукції.

Водночас він наголосив, що Мінагрополітики не має доступу до двосторонніх господарських договорів між виробниками та постачальниками, тому не може коментувати умови розподілу відповідних збитків у конкретних випадках.

За його словами, законодавчі зміни у цій сфері можуть бути врегульовані відповідним законопроєктом, який уже пройшов перше читання у профільному парламентському комітеті. Міністерство системно виступає за його підтримку та працює над законодавчими уточненнями.

Висоцький також зазначив, що зараз механізмом фіксації збитків є їх реєстрація у міжнародному Реєстрі збитків, завданих агресією РФ проти України.

"Наразі інструмент – це фіксація і реєстрація у міжнародному реєстрі збитків. Його ціль – зафіксувати і потім відповідні збитки тим чи іншим способом покрити", – сказав він.

Довгостроковим рішенням питання компенсації збитків міністр назвав національну систему страхування воєнних ризиків, над запуском якої працює Мінекономіки. За його словами, така система дасть змогу покривати збитки за рахунок страхування, без необхідності щоразу визначати, хто саме має їх компенсувати.