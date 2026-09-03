Найбільше складської інфраструктури постраждало на Київщині та Дніпропетровщині – міністр агрополітики

Найбільше складської інфраструктури внаслідок російських атак постраждало у Київській та Дніпропетровській областях, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу в четвер.

"Найбільша кількість їх на Київщині, тому що зрозуміло, що постачання в столиці потребує також відповідної інфраструктури. Другий регіон – Дніпропетровська область з точки зору концентрації", – сказав він.

За словами Висоцького, 5 серпня було зафіксовано наймасштабніший одномоментний удар по складській інфраструктурі, відтоді інтенсивність таких атак є найвищою від початку повномасштабного вторгнення.

Висоцький зазначив, що компанії наразі не завершили оцінювання фінансових збитків від знищення складської інфраструктури, тому остаточна їх сума поки невідома. За оцінками, які він чув, одномоментний удар по великих складах може завдати близько 3-5 млрд грн збитків, тож загальні втрати можуть становити десятки мільярдів гривень.

Для адаптації логістики розглядається перехід на логістичні центри та склади меншого масштабу, більш розосереджені по території. Водночас одним із основних варіантів є максимально пряме постачання продукції безпосередньо від виробника до точки реалізації.