ВВП України за підсумками року, ймовірно, покаже від'ємну динаміку у разі продовження активних російських ударів – Гетманцев

У разі продовження інтенсивних російських обстрілів та влучань падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) за результатами року є імовірним, заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Водночас, коментуючи кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" заяви президента РФ щодо імовірної загрози валютної та банківської кризи в Україні, він наголосив, що підстав для таких побоювань нема.

"На сьогодні у нас немає підстав говорити про кризу національної валюти. Ми маємо достатньо високі золотовалютні резерви, професійного регулятора, маємо питання до доброчесності керівника цього регулятора, але це жодним чином не впливає на валютну політику. Вони роблять це професійно і правильно, тому я не бачу таких підстав", – зауважив він у коментарі для "Інтерфакс-Україна".

Одночасно він підкреслив, що систематичні ворожі атаки завдають відчутної шкоди економіці та можуть призвести до від’ємного зростання ВВП за підсумками року.

"Безперечно, він завдає ударів. Ударів по нашій економіці, яка падає. Я особисто прогнозую "мінус" ВВП за результатами цього року, якщо удари такі продовжаться. Невеликий, але сам факт – "мінус", хоча раніше у нас був "плюс", – наголосив він.

Нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос") зі свого боку зазначив агентству, що від активних ударів РФ по бізнесу найбільше постраждає ВВП.

"Сказати, що мега гірше зробить? Залежить від тривоги, залежить від того, скільки буде знищено бізнесу. Ми ж вже проходили цю історію з повним закриттям (бізнесу-ІФ-У). Точно вплине на ВВП, на банківський сектор – не думаю, на фінансовий – теж не думаю. А загалом – на надходження податків і на бізнес, звісно, вплине", – вважає нардеп.

Як повідомляли ЗМІ, президент РФ Володимир Путін заявив, що російські удари по експортній інфраструктурі України можуть спровокувати валютну, бюджетну та банківську кризи через зменшення валютних надходжень, скорочення доходів бюджету та неповернення кредитів виробниками.