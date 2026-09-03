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Економіка

"Укрзалізниця" перевезла влітку 8,14 млн пасажирів проти 8,07 млн рік тому

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"Укрзалізниця" перевезла влітку 8,14 млн пасажирів проти 8,07 млн рік тому

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) перевезло за три місяці літа 8,14 млн пасажирів проти 8,07 млн за аналогічний торішній період та 7,94 млн влітку 2024 року, йдеться у повідомленні компанії у Телеграм-каналі у четвер.

За даними "УЗ", цьогоріч у червні-серпні скористалися залізницею 628,4 тис. дітей, 90 тис. військовослужбовців, які навідували родини. Подорожі в інклюзивних вагонах здійснили 22 тис. людей з інвалідністю, зокрема ветерани. Квитки через автовикуп придбали 357 тис. пасажирів.

"Результат знову дає більш ефективне використання рухомого складу: "обігові" додаткові поїзди та мінімальні простої вагонів, насамперед у прифронтових областях", – зауважили в "Укрзалізниці".

Зазначається, що влітку "УЗ" вивела на колії 20 нових вагонів, тоді як втратила у цей період сім.

За даними "Укрзалізниці", у червні-серпні на одне місце було чотири з половиною запитів пасажирів. До п’ятірки найзатребуваніших напрямків за кількістю пошуків квитків у застосунку компанії увійшли Львів-Київ, Перемишль-Київ, Київ-Харків, Холм-Київ та Київ-Дніпро.

Серед іншого, пасажири за літній період обміняли понад 300 млн "обіймашок" на знижки у програмі лояльності "Залізні друзі", здобули також близько 500 тис. нагород.

Своєю чергою Міністерство з відновлення, транспорту та інфраструктури повідомило, що в осінній сезон залізниця входить із оновленим та адаптованим до актуальних потреб українців графіком руху, враховуючи також безпекову ситуацію.

"Цьогорічний літній сезон став черговим випробуванням для української залізниці. росія намагається зруйнувати логістику всередині країни. Водночас залізничники продовжують оптимізовувати роботу відповідно до безпекової ситуації, оперативно змінювати логістику та максимально використовувати наявний рухомий склад", – наголосило відомство.

Як повідомлялося з посилання на дані "Укрзалізниці", від початку війни ворог здійснив 6,1 тис. атак на її інфраструктуру, понад 1,5 тис. з яких – лише з 1 січня по 20 серпня 2026 року.

#укрзалізниця #пасажироперевезення
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