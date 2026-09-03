Сенс Банк тимчасово очолила заступниця його голови правління Зубченко

Заступниця голови правління державного Сенс Банку Олена Зубченко тимчасово виконує обов’язки голови правління установи, повідомила фінустанова у четвер.

Зазначається, що всі посадові особи, які фігурують в матеріалах, оприлюднених 19 серпня Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), відсторонені від виконання посадових обов’язків і не мають доступу до управління банком.

До роботи в Сенс Банку Зубченко очолювала департамент фінансової політики Міністерства фінансів України, входила до рад Фонду розвитку підприємництва та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а у 2021-2022 роках працювала радницею з юридичних питань та трансформації у ПриватБанку.

Як повідомлялося, 21 серпня Кабінет Міністрів увів до наглядової ради Сенс Банку представником держави ексдиректорку департаменту банківського нагляду НБУ Наталію Дегтярьову, а 31 серпня призначив незалежним членом ради колишнього голову ПриватБанку Герхарда Бьоша замість Миколи Гладишенка.

З призначенням Дегтярьової кількість членів наглядової ради зросла до шести – мінімальної кількості, необхідної для її правомочності, однак Нацбанк ще має погодити її кандидатуру та кандидатуру Бьоша.

2 вересня Нацбанк визнав Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, та направив уряду як власнику Сенс Банку вимогу про його заміну.

Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав Ступаку запобіжний захід у вигляді застави 15 млн грн.