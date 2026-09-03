Inzhur REIT формує команду для створення ритейл-парків

Фонд Inzhur REIT планує розширювати пакет ритейл-парків, повідомив СЕО компанії Inzhur Андрій Журжій агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ритейл-парки - дуже перспективний формат. Ми формуємо команду, яка буде далі розвивати цей напрям. Після відкриття у Броварах (28 серпня) у найближчий перспективі, зокрема, плануємо створити ще один у столичному регіоні як розширення нашого вже наявного об’єкту. Далі - інші регіони, на захід від столиці", - розповів Журжій.

Як повідомлялося, 28 серпня у Броварах (Київська обл.) відкрився Inzhur Retail Park, спроєктований та побудований фондом, площею 7,4 тис. кв. м. Якірним орендарем виступає супермаркет Novus, в об’єкті також відкрилися магазини Jysk, "Епіцентр Home", MasterZoo, Eva, восени планується відкриття торгових точок, як-от "Аврора", ССС, Pepco, OKWINE, а також "Нова пошта". Контракти з орендарями укладено на строк до 10 років.

Фонд Inzhur REIT – пайовий інвестиційний фонд, його метою є інвестування у нерухомість: як у придбання наявних об’єктів, так і в будівництво нових.

У вересні 2025 року п’ять фондів інвестиційної групи Inzhur було об’єднано в один. Генеральним підрядником усіх об’єктів, які будує Inzhur REIT, є ТОВ Inzhur BUD, яке на 100% належить фонду. Згідно з опублікованим звітом, активи фонду розширилися з 9 до 17 об’єктів. Фактична дохідність Inzhur REIT за останні 12 місяців сягнула у доларах 15,91% річних проти прогнозованих 9,5%.