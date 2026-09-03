В Україні посіяно близько 40% озимого ріпаку від очікуваної площі – ASAP Agri

В Україні станом на 1 вересня озимим ріпаком засіяно 445,3 тис. га, що на 18% більше, ніж на аналогічну дату минулого року, повідомляє аналітична агенція ASAP Agri.

Найвищі темпи сівби озимого ріпаку зафіксовано у Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях.

Паралельно українські аграрії розпочали сівбу озимої пшениці – станом на 1 вересня засіяно перші 8,9 тис. га. Також стартувала сівба озимого ячменю, однак роботи перебувають на дуже ранній стадії – засіяно менш як 1 тис. га.

Площі озимої пшениці та ячменю можуть скоротитися порівняно з минулим роком, зазначає ASAP Agri.