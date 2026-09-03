Росія веде війну і проти Європи, наступні 6 місяців критично важливі – голова Варшавського безпекового форуму

Європа, як і Україна, перебуває у стані війни, розв’язаної проти них Росією, і необхідно пробудити європейську громадськість, щоб вона зрозуміла, що зараз критичний етап цієї війни, заявила голова Варшавського безпекового форуму Катаржина Пісарська на Європейському форумі у Альпбасі, який проходить цього тижня.

"Вона (Європа – ІФ-У) – у стані війни з Росією. Хоча ми не хочемо цього визнавати, але Росія дуже чітко визнала, що вона у стані війни з Європою", – сказала Пісарська на сесії "Переосмислення системи забезпечення безпеки Європи".

"Ця зима вирішить, чи зможе Україна стати на ноги навесні, коли настане час для переговорів, чи зазнає невдачі і буде в набагато слабшому становищі. Знову-таки, багато країн ЄС зараз мають набагато слабшу політичну ситуацію у своїх країнах… Я вважаю, що наступні шість місяців є критично важливими", – наголосила вона.

За її словами, війна, яку веде Росія проти Європейського Союзу, не є типовою звичайною війною. Це кібервійна, війна підпалів та державного терору, зі спробами вбивства генеральних директорів великих німецьких промислових компаній, а також війна на психологічному рівні.

"На жаль, багато країн, і моя власна включно, програють цю війну: публічна польська підтримка України впала за останній рік з 70% до 40%. Звісно, є багато різних причин: є політики, які використовували та зловживали історичними аргументами, є помилки, які (президент України Володимир) Зеленський зробив у відносинах. Але якщо подивитися на це раціонально, як Польща може дозволити собі велику сварку з іншою країною, яка воює проти Росії?" – описала ситуацію голова Варшавського безпекового форуму.

Вона зауважила, що ці психологічні операції росіяни вели повільно, протягом 10 років, ефективно проникали у польський інформаційний простір і почали використовувати його, коли настав слушний момент.

"І яка кінцева мета? Перше – вигнати американців з Європи. Друге – мати розділену та слабку Європу", – пояснила Пісарська.

За її словами, саме заради цього послаблення Європейського Союзу Росія підтримує партії, які налаштовані євроскептично, та сподівається повернути ситуацію у стан до 1989 року зі своєю розширеною сферою інтересів та фактичним правом вето на питання щодо східноєвропейських країн.

"Якщо ми будемо настільки розділені та настільки слабкі, то що б Росія не запропонувала в певний момент, завжди знайдеться Дональд Трамп або хтось, хто скаже: "Добре, давайте зробимо це поверх голів європейців", – описала небезпеку експертка.

Вона наголосила, що така спроба вже була, і тільки завдяки об’єднаній Європі українці змогли витримати неймовірний тиск, який на них чинили американці та росіяни, щодо поступок.

"Ми втрутилися фінансово, політично тощо. Але чи витримає це 2027 рік? Що станеться у Франції? Що станеться в Італії? У всіх цих країнах вибори. Що станеться з моєю країною, Польщею? У жовтні наступного року також вибори. Ми можемо прокинутися через рік у зовсім іншій Європі. Тож відчуття невідкладності серед нашої громадськості – це найважливіше, що нам потрібно розбудити, і зрозуміти, що ми знаходимося на критичному етапі цієї війни", – підсумувала голова Варшавського безпекового форуму.

Голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер, який вів цю сесію, зазначив, що не є прихильником терміну "гібридна війна".

"Бо, на мою думку, більшість людей розуміють, що таке гібридний засіб, але вони насправді не знають, що означає гібридна війна. Я думаю, що це оманливо. Я думаю, що нам слід говорити або про війну, або про державний терор. Я думаю, що пересічному громадянину буде легше зрозуміти це", – зазначив він.