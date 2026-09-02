НБУ вимагає від Кабміну замінити голову правління Сенс Банку Ступака – Пишний

Національний банк України (НБУ) визнав голову правління Сенс Банку Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, та направив Кабінету Міністрів України як власнику банку вимогу про його заміну, повідомив голова регулятора Андрій Пишний під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки.

За його словами, відповідне рішення профільний комітет Нацбанку одностайно ухвалив 1 вересня на очному засіданні за участю Ступака за результатами розгляду встановлених фактів і наглядових спостережень.

"Вимога, яка була ухвалена вчора Національним банком про відповідну заміну керівника Сенс Банку з огляду на невідповідність його кваліфікаційним вимогам, вже спрямована власнику, і ми сподіваємося, вона буде так само швидко реалізована", – заявив Пишний.

Він зазначив, що Кабмін як акціонер державного банку в умовах воєнного стану має повноваження ухвалити відповідне рішення за відсутності кворуму в наглядовій раді.

Пишний послався на норму законодавства, яка на період воєнного стану та протягом визначеного строку після його припинення дає органу управління держпідприємства або загальним зборам господарського товариства з державною часткою понад 50% право вирішувати питання, віднесені до виключної компетенції наглядової ради, до обрання її нового складу.

Як повідомлялось, Ступак був серед запрошених на засідання ТСК, однак участі в ньому не взяв, оскільки в цей час перебуває на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС), де 2 вересня продовжується розгляд питання про обрання йому запобіжного заходу. Прокурор САП просить обрати тримання під вартою з альтернативою застави 150 млн грн.

У межах операції НАБУ і САП "Форест Гамп" правоохоронці розслідують обставини внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. У матеріалах слідства фігурує Сенс Банк, через рахунки якого проводилася частина відповідних операцій.