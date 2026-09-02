Мінфін найближчим часом відбере ще одного незалежного члена наглядової ради Сенс Банку – Драганчук

Міністерство фінансів найближчим часом проведе ще один відбір незалежного члена наглядової ради Сенс Банку, заявив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки у середу.

"Найближчим часом ми ще раз проведемо відбір і відберемо ще одного незалежного", – сказав він.

Драганчук також заявив, що Мінфін не підтримував кандидатуру Миколи Гладишенка до наглядової ради Сенс Банку через недостатній досвід. Зауваження відомства, за його словами, збігалися з оцінкою компанії з підбору управлінського персоналу (ТОВ "Екзек’ютів Серч Юкрейн" – ІФ-У).

Він зазначив, що головою наглядової ради Гладишенка обрали вже самі її члени.

Як повідомлялося, 21 серпня уряд ввів до наглядової ради Сенс Банку представником держави ексдиректорку департаменту банківського нагляду НБУ Наталію Дегтярьову, а 31 серпня призначив незалежним членом ради колишнього голову ПриватБанку Герхарда Бьоша замість Миколи Гладишенка, повноваження якого було припинено раніше. Обидві кандидатури ще має погодити Нацбанк.