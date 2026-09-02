Законопроєкт про скасування ПДВ-пільги на міжнародні посилки до EUR150 буде внесено у Раду повторно – Гетманцев

Народні депутати ще раз внесуть законопроєкт про скасування пільг зі звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) для міжнародних поштових відправлень вартістю до EUR150, повідомив очільник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У нас немає іншого виходу. У нас немає варіанту не прийняти це", – сказав Гетманцев у коментарі кореспонденту "Інтерфакс-Україна" щодо долі законопроєкту про скасування ПДВ-пільг, який парламент відхилив у вівторок (№15112-д).

Відповідаючи на запитання, чи можливо внести законопроєкт у вигляді правки до вже існуючого та направленого на доопрацювання у вівторок проєкту закону щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги (№14560), Гетманцев наголосив, що надав би перевагу подачі повного документу.

"Я б цього не хотів (вносити законопроєкт як правду – ІФ-У). Ми ж не маємо займатися з вами шулерством. У нас є рішення, яке ми маємо прийняти у два читання. У нас є перше читання, у нас є друге читання, є консенсус. Взагалі має бути, хоч його і нема, але має бути консенсус щодо його прийняття. А запихувати десь правки, аби там когось надурити, мені б не хотілося йти цим шляхом. Мені хотілося б, щоб свідомо люди у залі приймали рішення. Беручи на себе відповідальність, а не ховаючись", – резюмував очільник комітету.

Раніше, 1 вересня, Рада відхилила доопрацьований законопроєкт №15112-д та шість альтернативних до нього. Документ скасував ПДВ-пільгу для міжнародні поштові відправлення вартістю до EUR150.

Парламент також не підтримав у першому читанні зміни до Митного кодексу щодо врегулювання процедур митного оформлення, визначення обов’язків маркетплейсів-нерезидентів та нарахування курсів валют за дистанційного продажу при скасуванні пільги на сплату ПДВ на поштові відправлення до EUR150. Законопроєкт узгоджував митне законодавство із законопроєктом №15112-д. Він частково дублював відхилений у травні-2025 законопроєкт №12360 про встановлення КРІ для митних органів, який містив необхідні зміни до Митного кодексу про скасування пільг на посилки.

Обидва документи були умовою надання Україні третього траншу за програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) близько $0,7 млрд та другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу EUR3,7 млрд у рамках Позики на підтримку України на EUR90 млрд.

В оновленому меморандумі фінансової та економічної політики за програмою EFF з МВФ Україна взяла зобов’язання у якості нового структурного маяка прийняти цей закон до кінця липня, тоді як у початковому варіанті його треба було затвердити до кінця березня разом з іншими податковими нормами.

Після зустрічі з місією МВФ 1 вересня, голова бюджетного комітету Роксолана Підласа підтвердила, що через відсутність прогресу в ухваленні законопроєктів Україна ризикує не отримати наступний транш у розмірі $1,66 млрд.

Підласа та Гетманцев також підтвердили, що до програми МВФ підв’язані й інші програми та транші, зокрема допомога від ЄС у межах програми Позики на підтримку України (Ukraine Support Loan).