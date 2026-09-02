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Економіка

Мудра просила додатково розглянути кандидатуру Гладишенка до наглядової ради Сенс Банку – директор рекрутингової компанії

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Мудра просила додатково розглянути кандидатуру Гладишенка до наглядової ради Сенс Банку – директор рекрутингової компанії

Ірина Мудра просила додатково розглянути кандидатуру Миколи Гладишенка до наглядової ради Сенс Банку після того, як він не потрапив до первинного шорт-листа, повідомив директор рекрутингової компанії ТОВ "Екзек’ютів Серч Юкрейн" Вієстурс Лієгіс під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки.

За його словами, жодного письмового чи електронного звернення від членів номінаційного комітету стосовно включення Гладишенка та Олександра Щура до шорт-листа не надходило. Натомість 11 квітня 2025 року йому зателефонувала Мудра з проханням додатково розглянути їхні кандидатури.

Лієгіс пояснив, що на конкурс надійшло 111 заявок, а Гладишенко за підсумками оцінювання набрав менше балів, ніж інші претенденти, серед яких були більш компетентні та досвідчені кандидати, тому до первинного шорт-листа не увійшов.

Після перегляду списку конкурсна комісія попросила розглянути додаткових українських кандидатів. "Екзек’ютів Серч Юкрейн" передала комісії їхні профілі та оцінки, зокрема й Гладишенка, після чого з ним провели співбесіду.

Компанія 16 квітня 2025 року надіслала номінаційному комітету лист, у якому не рекомендувала Гладишенка до наглядової ради Сенс Банку.

Як повідомлялося, 21 серпня 2026 року уряд припинив повноваження голови наглядової ради Сенс Банку Миколи Гладишенка.

Це відбулося після оприлюднення НАБУ і САП матеріалів розслідування "Форест Гамп" про легалізацію 150 млн грн для сплати застави за одного з фігурантів справи "Мідас". За даними слідства, серед підозрюваних у справі були, зокрема, Гладишенко та голова правління Сенс Банку Олексій Ступак.

#сенс_банк #гладишенко #мудра #тск
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