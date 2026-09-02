ТСК повторно викличе ексголову наглядової ради Сенс Банку Аджунера

Колишній голова наглядової ради Сенс Банку Шевкі Аджунер не долучився до засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки, після чого комісія окремим рішенням викликала його на наступне засідання.

За інформацією комісії, Аджунер паралельно входив до ради директорів турецької компанії, яка має корпоративний зв’язок із російською структурою. Назву компанії та характер такого зв’язку не наведено.

ТСК планує окремо звернутися до Національного банку України за роз’ясненнями щодо незастосування до Аджунера ознак небездоганної ділової репутації.

Як повідомлялося, Аджунер очолив наглядову раду Сенс Банку після його націоналізації у липні 2023 року за поданням Міністерства фінансів. До цього він, зокрема, очолював представництво Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні та наглядову раду "Укрзалізниці", був членом наглядової ради "Укренерго".

Аджунер також певний час очолював наглядову раду Ощадбанку, однак Нацбанк не погодив його на цій посаді через конфлікт інтересів, пов’язаний із членством у наглядових радах інших держкомпаній – клієнтів банку.