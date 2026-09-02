Будинки ЖК Polar Park акредитовано у держпрограмі "єОселя" в Глобус Банку

Компанія "Інтергал-Буд" успішно пройшла акредитацію будинків №1 та №2 житлового комплексу Polar Park в межах державної програми доступного іпотечного кредитування "єОселя" у ВАТ "КБ "Глобус", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

Акредитація підтверджує відповідність будинкам вимогам банку-партнера та умовам державної іпотечної програми, а також гарантує прозорість фінансування й надійність інвестиції для майбутніх власників квартир.

Ці будинки стали стартовими для партнерства забудовника зі Глобус Банком по програмі "єОселя". Також компанія продовжує партнерство зі Скай банком, Укргазбанком та Радабанком по ряду проєктів, що будуються.

За даними Укфінжитла, у Інтергал-Буда акредитовано три проєкта, що будуються, окрім Polar Park є можливість обрати житло за пільговою іпотекою у львівському Mhouse та київському Sky Avenue. Також "єОселя" доступна у всіх введених в експлуатацію проєктах.

ЖК Polar Park - сучасний житловий комплекс комфорт-класу, що реалізується в Оболонському районі Києва на вул. Петра Калнишевського, 2. Проєкт передбачає будівництво п’яти 25-поверхових будинків, об’єднаних стилобатною частиною з магазинами, об’єктами інфраструктури, торговими зонами та паркінгом.

Будівельні роботи ведуться відповідно до графіка: монолітний каркас будинку №1 завершено повністю, а будинку №2 - на 96%, влаштування стін і перегородок виконано на 97% у першому будинку та на 64% - у другому.

Планове завершення будівництва будинків №1, №2 та №3 заплановане на IV квартал 2027 року.