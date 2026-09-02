"Кернел" вперше у світі продав низьковуглецеву соняшникову олію з премією за екологічність

Агрохолдинг "Кернел" уклав першу у світі угоду з продажу соняшникової олії зі зниженим вуглецевим слідом і підтвердженим кліматичним ефектом, повідомила пресслужба компанії.

"Попри війну та постійний тиск на операційну діяльність, ми продовжуємо роботу над кліматично стійкими рішеннями в агросекторі. І ця угода доводить, що можемо не лише впроваджувати відповідні практики у виробництві, а й підтверджувати результат розрахунками та перетворювати його на комерційну цінність", – зазначила керівниця напряму сталого розвитку "Кернел" Марта Трофімова.

Як зазначено в повідомленні, покупцем стала міжнародна транснаціональна корпорація, яка реалізує глобальну стратегію досягнення нульового вуглецевого сліду та сплатила додаткову премію до ринкової ціни за підтверджене скорочення викидів під час виробництва продукції.

Зниження вуглецевого сліду досягається на трьох етапах: під час вирощування соняшнику, відстеження ланцюга постачання та виробництва олії.

В основі проєкту – система точного розрахунку вуглецевого сліду врожаю на рівні окремих полів з урахуванням ґрунтів, погодних умов, сівозміни та технологій вирощування. Це дозволяє визначати поля, де соняшник вирощується із найменшим впливом на клімат, та формувати низьковуглецеві ланцюги постачання.

Компанія відстежує весь ланцюг – від полів із найнижчим вуглецевим слідом через елеватори до заводу – і може підтвердити, з яких саме полів походить продукція та який обсяг знижених парникових газів із нею пов’язаний.

Переробні підприємства "Кернел" використовують електроенергію з відновлюваних джерел, що додатково скорочує викиди в атмосферу.

"Світовий ринок низьковуглецевої агропродукції наразі лише формується. Розмір кліматичної премії розраховується залежно від обсягу підтвердженого скорочення викидів та ринкової вартості тонни вуглецю, тому ціна може сягати $100 і більше за тонну CO₂-екв", – зазначено в повідомленні.

В повідомленні зазначено, що для подальшої автоматизації розрахунків, забезпечення відповідності міжнародним стандартам та масштабування низьковуглецевої пропозиції "Кернел" почав співпрацю з міжнародною технологічною компанією Regrow.

За даними компанії, це перший кейс на світовому аграрному ринку, коли прозорість та верифіковане скорочення викидів по всьому ланцюгу виробництва сформували реальну додану вартість продукту.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

За результатами дев’яти місяців 2026 фінансового року (з 1 липня 2025 року) "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, виторг збільшив на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.