Рада прийняла закон щодо посилення взаємодії між НБУ та ФГВФО

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому доопрацьований законопроєкт №13007-д щодо змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), Національного банку України (НБУ) та інститутів спільного інвестування (ІСІ).

Як повідомляє кореспондент інформагентства "Інтерфакс-Україна", під час пленарного засідання в середу, 2 вересня, рішення підтримав 271 народний депутат, жодного голосу проти не зафіксовано.

Законопроєкт покликаний зробити виведення проблемних банків з ринку чіткішим і менш затратним, Він надасть більше повноважень НБУ як забезпеченому кредитору, запровадить механізм взаємодії між неплатоспроможними та приймаючими банками, удосконалить обмін інформацією між НБУ та ФГВФО, зокрема щодо банківської таємниці.

Крім того, підвищуються вимоги до капіталу банків - згідно з нормами ЄС, а також покращується регулювання у сфері кіберзахисту, грошового обігу та спільного інвестування.

Згідно з пояснювальною запискою, регулятор визначає вимоги щодо забезпечення кіберзахисту й інформаційної безпеки для банків та інших учасників фінансового ринку, функціонування системи оцінювання стану кіберзахисту, а також заснованого Центру кіберзахисту НБУ, включаючи команду CSIRT-NBU. Додатково регулятор визначає умови обробки та захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах у сферах надання платіжних і банківських послуг.

Закон також зобов’язує банки, утворені до набрання ним чинності, протягом шести місяців привести розмір свого статутного капіталу у відповідність до нових вимог.

У частині діяльності ФГВФО документ передбачає розширення повноважень інституції під час підготовки до виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фонду надається право розкривати інформацію, що становить банківську таємницю, потенційним інвесторам, приймаючим чи перехідним банкам та аудиторам. Окрім того, визначаються правила правотворчої його діяльності, управління не отриманими кредиторами коштами та заходи з мобілізаційної підготовки.

Як повідомлялося, Рада схвалила законопроєкт №13007-д 19 серпня 2025 року,

"Його головна мета - зменшити ризики для банківської системи в умовах війни та забезпечити кращий захист вкладників", - пояснював голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час його розгляду.