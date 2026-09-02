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Економіка

РФ ударила дроном по АЗК UKRNAFTA в Одеській області та серйозно пошкодила його – CEO компанії

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РФ ударила дроном по АЗК UKRNAFTA в Одеській області та серйозно пошкодила його – CEO компанії
Фото: Укрнафта

Удар дроном по АЗК UKRNAFTA в Одеській області призвів до серйозних руйнувань, але люди не постраждали, повідомив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

"Ворожий дрон влучив в АЗК UKRNAFTA в Одеській області. Внаслідок удару об’єкт зазнав серйозних пошкоджень: фактично зруйновано капітальну будівлю та навіс, суттєво пошкоджене обладнання. Найголовніше – ніхто з людей не постраждав", – написав Кукура у Facebook у середу.

Він наголосив, що РФ продовжує атакувати цивільні об’єкти, які забезпечують життєдіяльність громад, і такі удари не мають нічого спільного з військовими цілями.

"Це терор проти мирного населення", – підкреслив глава "Укрнафти", додавши, що мережа АЗК UKRNAFTA продовжує працювати, відновлює пошкоджені об’єкти там, де це можливо, та дає можливість заправитися і придбати необхідне в дорозі.

Як повідомлялося, у середу через атаку РФ, який призвів до дефіцит потужності, в Одесі зупинився електротранспорт. НЕК "Укренерго" у щоденному зведенні по роботі енергосистеми назвала ситуацію з енергопостачанням в Одеській області найскладнішою.

#удар_рф #азк #укрнафта
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