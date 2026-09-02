"Метінвест" виплатив черговий купон за євробондами-2027

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, виплатила черговий купон за єврооблігаціями-2027.

Як повідомили в пресслужбі групи на запит агентства "Інтерфакс-Україна" в середу, виплата відбулася вчасно, попри безпрецедентні виклики, що поставили металургію на межу виживання.

"Блокада чорноморських портів агресором обмежує обсяги перевезень сировини та готової продукції. Водночас "Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажні перевезення на 30%, що збільшило частку залізничних витрат у собівартості металургійної продукції у 2-3 рази. І це все на фоні європейських обмежень, таких як впровадження CBAM та впровадження квот на імпорт української сталі до ЄС, які значно скоротили можливості експорту продукції групи", – зазначається у повідомленні.

При цьому відзначається, що попри ці критичні перешкоди, група продовжує сумлінно обслуговувати борговий портфель, щоб зберегти можливість фінансувати відновлення своїх активів після війни та допомогти країні швидше оговтатися від її наслідків. Від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" знизив боргове навантаження на $1 млрд, підкреслюється у відповіді пресслужби.

Поточний термін виплат купонів за євробондами-2027 – 1 вересня. "Дати виплати купону – 1 березня та 1 вересня кожного року", – констатується в інформації щодо облігацій-2027. Ставка купону – 7,650% річних.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".