Кабмін запровадив нові ставки погодинної оплати праці педагогів за проведення навчальних занять з 1 січня 2027р

Кабінет міністрів запровадив нові ставки погодинної оплати праці педагогів за проведення навчальних занять з 1 січня 2027 року.

Згідно з постановою №1078 від 31 серпня, уряд затвердив ставки погодинної оплати праці за проведення навчальних занять, а також унормував, що вони застосовуються з 1 січня 2027 року.

До 1 січня 2027 року під час визначення розмірів погодинної оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників за проведення навчальних занять у закладах та установах освіти будуть застосовуватися ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять.

Зазначається, що ставки погодинної оплати з 1 січня 2027 року розраховуються у відсотках до базової величини 28 885 грн.

Як повідомлялося, з 1 вересня вчителі всіх спеціальностей, вихователі, асистенти вихователів, педагоги-організатори, практичні психологи, педагоги позашкільної освіти та інші педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти отримають чергове підвищення заробітної плати на 20%.

Також запустився новий механізм оплати праці – вихід із Єдиної тарифної сітки. Замість тарифних розрядів оклад рахуватиметься в коефіцієнтах до базової величини – 28 885 грн, середньої зарплати по економіці за перший квартал 2026 року.