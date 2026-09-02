Кабмін розподілив 57,4 млрд грн громадам на зарплати вчителям з урахуванням підвищення

Кабінет міністрів розподілив 57,4 млрд грн громадам на вересень-грудень 2026 року на заробітні плати вчителів, з урахуванням передбаченого підвищення, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Згідно з повідомленням Міносвіти, 57,4 млрд грн отримають бюджети територіальних громад, що дасть громадам ресурс для своєчасної виплати зарплат педагогам з урахуванням передбаченого підвищення на 20% із вересня.

Зазначається, що 25,8 млрд грн перерозподілено між бюджетними програмами Міносвіти для забезпечення цього підвищення.

Також уряд встановив граничну розрахункову наповнюваність класів (РНК) у початковій школі на рівні 24 учнів.

"До формули повернуто всі години навчального плану задля опанування Державного стандарту освіти. У підсумку рішення зробить розподіл освітньої субвенції більш прогнозованим і точним: громади отримають необхідний фінансовий ресурс, а формула краще враховуватиме особливості організації навчання. Це сприятиме стабільній роботі шкіл і належному фінансуванню праці вчителів", – зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, з 1 вересня вчителі всіх спеціальностей, вихователі, асистенти вихователів, педагоги-організатори, практичні психологи, педагоги позашкільної освіти та інші педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти отримають чергове підвищення заробітної плати на 20%.

Також запустився новий механізм оплати праці – вихід із Єдиної тарифної сітки. Замість тарифних розрядів оклад рахуватиметься в коефіцієнтах до базової величини – 28885 грн, середньої зарплати по економіці за перший квартал 2026 року.