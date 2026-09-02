Очікування ділової активності у серпні повернулися в негативну зону вперше з лютого – НБУ

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у серпні 2026 року знизився до 48,3 пункту з 50,1 пункту у липні та був нижчим за показник серпня 2025 року (49,0 п.), повідомив на сайті Національний банк України (НБУ).

Востаннє ІОДА перебував у негативній зоні в лютому 2026 року, коли становив 45,9 пункту.

"Значні втрати від масштабних руйнувань виробничих потужностей, складських приміщень та логістичної інфраструктури, блокування морських портів, високі ціни на пальне та дефіцит кваліфікованих кадрів обмежували економічну активність підприємств і негативно впливали на економічні настрої бізнесу", – зазначив регулятор.

Водночас підтримували ділову активність стійкий споживчий попит, міжнародна фінансова підтримка, бюджетне фінансування відновлення інфраструктури та будівництва доріг, стабільна ситуація в енергетиці, а також сезонний фактор.

Єдиними серед опитаних секторів позитивні оцінки результатів діяльності зберегли підприємства будівництва: секторальний індекс у серпні становив 50,7 пункту проти 54,2 місяцем раніше та 54,0 у серпні минулого року.

Будівельники очікували збільшення обсягів будівництва, нових замовлень і закупівель сировини та матеріалів, а також подальшого зростання обсягів закупівлі послуг підрядників, хоча й нижчими темпами.

У сфері послуг секторальний індекс зріс до 49,5 пункту з 48,8 у липні та перевищив показник серпня 2025 року (47,0 п.). Підприємства зберегли позитивні оцінки щодо нових замовлень та відновили оптимістичні очікування щодо обсягів наданих послуг і послуг у процесі виконання.

Підприємства торгівлі погіршили оцінки: секторальний індекс знизився до 47,5 пункту з 50,8 у попередньому місяці та 51,8 у серпні минулого року. Вони очікували скорочення товарообороту й закупівель товарів для продажу, подальшого зменшення їх запасів та зниження торговельної маржі.

Найстриманішими були оцінки підприємств промисловості: секторальний індекс у серпні опустився до 47,3 пункту з 50,7 у липні та 48,7 у серпні 2025 року.

На відміну від попереднього місяця промисловці очікували скорочення обсягів виробництва та нових замовлень, зокрема експортних, водночас прогнозували збільшення запасів сировини та матеріалів.

Більшість опитаних підприємств очікували посилення цінового тиску як на закупівлі, так і на власну продукцію та послуги. Лише будівельники прогнозували незначне уповільнення подорожчання.

Тільки будівельні компанії планували нарощувати штат, тоді як підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг очікували скорочення чисельності працівників, найпомітніше – у промисловості.

Опитування проводилося з 4 до 21 серпня 2026 року, в ньому взяли участь 586 підприємств: 43,7% – промисловості, 25,9% – сфери послуг, 24,6% – торгівлі та 5,8% – будівництва.

Серед респондентів 30,9% становили великі підприємства, 29,2% – середні та 39,9% – малі. Експортні й імпортні операції здійснювали 35,0% опитаних, лише експортні – 8,0%, лише імпортні – 17,6%, не здійснювали зовнішньоекономічних операцій – 39,4%.