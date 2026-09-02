Arricano тимчасово призупинив роботу ТРК City Mall у Запоріжжі з огляду на поточну безпекову ситуацію

ТРК City Mall у Запоріжжі, що належить компанії Arricano, до кінця вересня призупиняє свою роботу, рішення ухвалене з огляду на поточну безпекову ситуацію, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

"Враховуючи те, що за останній місяць ворог суттєво збільшив кількість ударів по цивільних об’єктах, зокрема по торговельних комплексах, та після ворожого удару по гіпермаркету "Епіцентр", розташованому безпосередньо поряд з нашим торговим центром у Запоріжжі, ми вирішили тимчасово призупинити роботу запорізького ТРК CITY MALL. Це дуже непросте рішення, та безпека відвідувачів і орендарів для нас є найбільшою цінністю", — зазначили в компанії Arricano.

Команда ТРК продовжить аналіз безпекової ситуації у місті та перебуватиме у постійному контакті з орендарями. Наприкінці вересня компанія додатково оцінить ситуацію і окремо повідомить про подальший режим роботи комплексу.

Як повідомлялось, 21 серпня російські безпілотники двічі завдали удару по ТРЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, в результаті ворожої атаки загинуло 16 осіб, ще 130 отримали поранення. В ніч проти 19 липня внаслідок чергового масованого ракетного удару Росії по Києву зазнав пошкоджень об'єкт будівництва торговельно-розважального центру на Лук'янівці, що реалізується девелоперською компанією Arricano, постраждалих немає.

Компанія Arricano Real Estate PLC (Кіпр) через свої дочірні українські компанії, володіє чотирма торговими центрами в Україні: ТРК "Проспект" і ТРЦ "РaйОN" у Києві, ТРК City Mall у Запоріжжі та ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, які перебувають на стадії проектування. Крім цього компанія веде будівництво київського ТРК Lukianivka.