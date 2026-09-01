Perfect Group запускає два нових проєкти та відновлює реалізацію ще одного

Perfect Group запускає у столиці два нових проєкти ЖК New Tone (вул.Мрії, 8) та ЖК Live it (вул. Ревуцького), а також перезапускає Riverdale (просп. Голосіївський, 6), в цілому у цих проєктах майже 5 тис. квартир, повідомив СЕО групи компаній Perfect Group Олексій Коваль.

"Цьогоріч плануємо запуск двох нових проєктів. Один вже активно будується – це ЖК New Tone на Нивках. Він класу комфорт, але ближче до бізнес-класу: відкриті квартали, багато уваги приділено благоустрою та інфраструктурі. Другий наш об'єкт – столичний ЖК Live it як четверта черга ЖК "Лебединий" на Позняках. Тут теж цікавий концепт як наше переосмислення, робота над помилками, скажімо так. Взагалі ці проєкти – наш новий стандарт "комфорту", дизайнерські ремонти МЗК, якісне планування", – розповів він у екслюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За даними портала новобудов ЛУН, в ЖК New Tone заплановано шість будинків від 6 до 14 поверхів, в цілому 1195 квартир; у ЖК Live it – три будинки від 9 до 26 поверхів, в цілому 862 квартири. Також компанія перезапускає ЖК Riverdale на Деміївці в Києві, вісім будинків, в цілому 2834 квартири.

"Riverdale – наша перлина, над якою ми дуже довго працювали, але оскільки дуже великі об'єкти були на початковій стадії, ми вимушено пригальмували з цим проєктом. Зараз для нього знайшли фінансового партнера, перезапуск – у вересні", – повідомив Коваль.

ГК Perfect Group засновано у 1991 році. За даними сайту, за роки роботи здано понад 110 будинків на більше як 20 тис.квартир, понад 1,5 млн кв. м нерухомості. На етапі будівництва – 15 будинків у столичному регіоні та Івано-Франківській області.