Perfect Group планує запустити програму ремонтів у жовтні, веде перемовини з банками по кредитуванню для мешканців, повідомив СЕО групи компаній Perfect Group Олексій Коваль.

"Ми бачимо запит на ремонт і розробляємо програму, яку плануємо запустити у жовтні. Зараз ми у процесі розробки оптимальних дизайнерських рішень, пілотним стане ЖК "7 KVARTAL". Намагаємося зробити цю послугу максимально доступною у колаборації з банками. Зараз чекаємо від банків фінальних пропозицій, щоб кредит на ремонт був таким же доступним, як споживчий", – розповів він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Фінального кошторису ремонту немає, компанія шукає оптимальні рішення. Зокрема, як повідомив Коваль, експерти компанії відвідали виставку будівельних матеріалів у китайському Кантоні та обрали необхідні матеріали, зараз формуються перші поставки.

"Це панелі, схожі на HPL-панелі, дозволять нам змінити технології базового ремонту. Зазвичай роблять штукатурку, тинькування, потім стіни йдуть під фарбування або під шпалери. А зараз ми відразу інсталюватимемо панелі, завдяки чому скоротимо час та собівартість. До того ж цей матеріал має шумозахисні властивості", – повідомив Коваль.

Він також звернув увагу, що у кошторисі ремонту зросла доля трудових ресурсів.

"Вартість матеріалів за час війни зросла, ще більше зросла вартість робіт. Якщо раніше пропорція була 70% вартість матеріалів, і 30% робіт, то зараз вона майже 50% на 50%, а інколи робота коштує дорожче, ніж матеріали. Це, мабуть, одна із головних проблем, чому ми дивимося у сторону запуску цієї програми. Зараз, наприклад, запустився "7 KVARTAL", мешканці заселяются, а людей для ремонту знайти не можуть. З іншого боку, бригади простоюватимуть у зимовий період. Ми ставимо мінімальну рентабельність, і якщо запустимо доступну програму ремонтів, то можемо завантажити їх роботою цілорічно і не втратити кадри", – зазначив Коваль.